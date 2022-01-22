İki tırın karıştığı kazada sürücülerden biri yaralandı - Haberler
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İki tırın karıştığı kazada sürücülerden biri yaralandı

AA / Abdülkerim Güzel - Haberler | Güncel

İstanbul'da tünelde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

MARMARA, BALIKESİR (AA) - İstanbul'da tünelde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Kuzey Marmara Otoyolu Çatalca Tüneli Edirne istikametinde seyreden sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 16 LVM 83 plakalı tır, aynı istikamette seyreden başka bir tıra arkadan çarptı.

Kazada, arkadan çarpan tırın sürücüsü araçta sıkıştı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Jandarma ekipleri otoyolda güvenlik önlemi alırken, itfaiye personelince çıkarılan yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Tırlar çekici yardımıyla kaldırıldı, tünelde trafik bir süre kontrollü sağlandı.

İki tırın karıştığı kazada sürücülerden biri yaralandı

İki tırın karıştığı kazada sürücülerden biri yaralandı

İki tırın karıştığı kazada sürücülerden biri yaralandı

İki tırın karıştığı kazada sürücülerden biri yaralandı

İki tırın karıştığı kazada sürücülerden biri yaralandı

AA / Abdülkerim Güzel - Son Dakika Haberleri

Jandarma, İstanbul, Marmara, Edirne, Güncel, Haber

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