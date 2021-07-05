İstanbul'da iki metrobüs çarpıştı

İstanbul'da iki metrobüsün çarpışması sonucu meydana gelen kaza nedeniyle olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

İstanbul'da iki metrobüsün çarpışması sonucu meydana gelen kaza nedeniyle olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

Küçükçekmece Cennet Mahallesi durağı Topkapı yönünde yolcu almak için bekleyen bir metrobüse, arkadan gelen başka bir metrobüs çarptı.

Kaza nedeniyle olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edilirken metrobüs seferleri de aksadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Halil Aktürk