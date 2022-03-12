İki işyerinde çıkan yangın söndürüldü

İSTANBUL (AA) - İstanbul Kartal'da atık kağıtların depolandığı iki iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Tavşatmaz Sanayi Sitesi'nde atık kağıtların depolandığı yan yana iki iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yaptıkları müdahalenin ardından yangını söndürdü.

Yangında işyerlerinde maddi hasar meydana geldi.