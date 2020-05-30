İstanbul'da iki günlük sokağa çıkma kısıtlaması başladı Yeni tip koronavirüs ile mücadele kapsamında hafta sonu uygulanacak 2 günlük sokağa çıkma kısıtlaması İstanbul'da başladı.

Yeni tip koronavirüs ile mücadele kapsamında hafta sonu uygulanacak 2 günlük sokağa çıkma kısıtlaması İstanbul'da başladı.

İçişleri Bakanlığınca yayımlanan genelgeye göre, yeni tip koronavirüs önlemleri kapsamında 14 büyükşehir ile Zonguldak ilinde 29 Mayıs saat 24.00 ile 31 Mayıs saat 24.00 arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler, saat 23.00'e kadar açık olurken vatandaşlar da son alış verişlerini yaptı.

Kent genelinde akşam üzeri işlek cadde ve meydanlarda oluşan kalabalık ile D-100 kara yolu ve TEM Otoyolundaki trafik yoğunluğu gece yarısına doğru azaldı.

Bu arada İçişleri Bakanlığı genelgesine göre, kısıtlamanın uygulanacağı 30 Mayıs Cumartesi günü market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatlerinde faaliyet gösterebilecek.

Vatandaşlar (65 yaş ve üzeri ile 18 yaş ve altında bulunanlar hariç) zorunlu ihtiyaçlarının karşılanmasıyla sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlar hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilere gidip gelebilecek.

Aynı saatler arasında market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler, evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabilecek.

30 Mayıs Cumartesi ve 31 Mayıs Pazar günleri ekmek üretiminin yapıldığı fırın veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile buraların sadece ekmek satan bayileri, ayrıca tatlı üretiminin yapıldığı/satıldığı iş yerleri açık olacak.

Söz konusu günler, vatandaşların dışarı çıkamadığı saatlerde tatlı satışı yapan iş yerleri, sadece eve/adrese servis şeklinde satış yapabilecek.

Kaynak: AA