İstanbul'da iki AVM, uygulama üzerinden hediye dağıtacak
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İstanbul'da iki AVM, uygulama üzerinden hediye dağıtacak

İstanbul'da iki AVM, uygulama üzerinden hediye dağıtacak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Akasya ve Akbatı, mobil uygulamaları ile 3-31 Mayıs tarihleri arasında, müşterilerine hediyeler kazandıracağını duyurdu.

Akasya ve Akbatı, mobil uygulamaları ile 3-31 Mayıs tarihleri arasında, müşterilerine hediyeler kazandıracağını duyurdu.

Akiş GYO çatısı altındaki Akasya ve Akbatı alışveriş merkezlerinin mobil uygulamaları üzerinden, 3-31 Mayıs tarihleri arasında takipçilerine hediyeler kazandıracağı açıklandı.

Verilen bilgiye göre, Akbatı mobil uygulamasını indirenler Apple'ın birbirinden farklı ürünlerini kazanma imkanı yakalayacak. Ödüller arasında; 1 adet Apple Watch S3 ve 1 adet Apple Ipad yer alıyor. Aynı şekilde Akasya mobil uygulaması üzerinden de hediyeler kazanma imkanı sunuluyor.1 adet Apple TV ve 1 adet Nespresso Essenza Mini Kahve Makinesi ödüller arasında yer alıyor. 3 Mayıs -31 Mayıs tarihleri arasında AVM'lerin mobil uygulamalarına her gün giriş yaparak yeni bir çekiliş hakkı kazanmak mümkün. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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