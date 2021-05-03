İstanbul'da iki AVM, uygulama üzerinden hediye dağıtacak

Akasya ve Akbatı, mobil uygulamaları ile 3-31 Mayıs tarihleri arasında, müşterilerine hediyeler kazandıracağını duyurdu.

Akasya ve Akbatı, mobil uygulamaları ile 3-31 Mayıs tarihleri arasında, müşterilerine hediyeler kazandıracağını duyurdu.

Akiş GYO çatısı altındaki Akasya ve Akbatı alışveriş merkezlerinin mobil uygulamaları üzerinden, 3-31 Mayıs tarihleri arasında takipçilerine hediyeler kazandıracağı açıklandı.

Verilen bilgiye göre, Akbatı mobil uygulamasını indirenler Apple'ın birbirinden farklı ürünlerini kazanma imkanı yakalayacak. Ödüller arasında; 1 adet Apple Watch S3 ve 1 adet Apple Ipad yer alıyor. Aynı şekilde Akasya mobil uygulaması üzerinden de hediyeler kazanma imkanı sunuluyor.1 adet Apple TV ve 1 adet Nespresso Essenza Mini Kahve Makinesi ödüller arasında yer alıyor. 3 Mayıs -31 Mayıs tarihleri arasında AVM'lerin mobil uygulamalarına her gün giriş yaparak yeni bir çekiliş hakkı kazanmak mümkün. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı