İstanbul'da ihtiyaç sahibi ailelere gıda, kıyafet ve yakacak desteği

İnsan Eğitimi Kültür ve Yardımlaşma Vakfı (İnsan Vakfı) ve İnsan ve Medeniyet Hareketi (İMH) gönüllüleri, İstanbul'da ihtiyaç sahibi ailelere gıda kolisi, odun, kömür ve kışlık kıyafet dağıttı.

İnsan Eğitimi Kültür ve Yardımlaşma Vakfı (İnsan Vakfı) ve İnsan ve Medeniyet Hareketi (İMH) gönüllüleri, İstanbul'da ihtiyaç sahibi ailelere gıda kolisi, odun, kömür ve kışlık kıyafet dağıttı.

İnsan Vakfından yapılan açıklamada, binlerce aileye teslim edilen yardımların her ay düzenli şekilde devam ettiği belirtildi.

Açıklamada görüşüne yer verilen İnsan Vakfı Yardım Koordinasyon Birim Sorumlusu İsmail Torun, "İnsan Vakfı koordinesinde hazırlanan ve dağıtıma hazır hale getirilen gıda kolileri, koronavirüs tehdidinin her anlamda zor günler yaşattığı bu günlerde ihtiyaç sahibi ailelere destek oluyor. Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında kapı kapı dolaşarak hazırladıkları gıda kolilerini ailelere teslim eden İnsan Vakfı ve İMH ekipleri, ayrıca et ve yakacak dağıtımlarını da gerçekleştirmeye devam ediyor." ifadesini kullandı.

"Önce insan" diyerek insanın huzuru ve mutluluğu için çalıştıklarını vurgulayan Torun, vatandaşın yanında olmaya, sofralarına aş, yüzlerine tebessüm olmaya devam edeceklerini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kaan Bozdoğan