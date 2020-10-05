İstanbul'da İHH'dan Azerbaycan'a destek konvoyu
05.10.2020 23:44 | Son Güncelleme: 06.10.2020 00:07
İNSANİ Yardım Vakfı (İHH), Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırısını protesto etmek için 'Gardaşlık Zamanı' sloganıyla konvoy oluşturdu.
İNSANİ Yardım Vakfı (İHH), Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırısını protesto etmek için 'Gardaşlık Zamanı' sloganıyla konvoy oluşturdu. Onlarca aracın katıldığı konvoy İHH Vakfı'nın Fatih'te bulunan merkezinden hareket etti.
- İstanbul
Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırısının ardından yapılan protestolar devam ediyor. İnsani Yardım Vakfı (İHH), Azerbaycan halkına destek vermek için 'Gardaşlık Zamanı' sloganıyla konvoy düzenledi. İHH'nın Fatih'te bulunan genel merkezi önünde toplanan onlarca araç, Saat 21.30'da hareket ederek, Saraçhane, Şişhane, Taksim, Harbiye, Şişli, Mecidiyeköy, Barbaros Bulvarı, Beşiktaş, Dolmabahçe, Tophane, Karaköy, Eminönü güzergahını takip ederek Edirnekapı'ya geldi. Konvoydakiler burada dağıldı.
- İstanbul
Kaynak: Demirören Haber Ajansı