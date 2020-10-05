İstanbul'da İHH'dan Azerbaycan'a destek konvoyu
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İstanbul'da İHH'dan Azerbaycan'a destek konvoyu

05.10.2020 23:44 | Son Güncelleme: 06.10.2020 00:07
İstanbul'da İHH'dan Azerbaycan'a destek konvoyu

İNSANİ Yardım Vakfı (İHH), Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırısını protesto etmek için 'Gardaşlık Zamanı' sloganıyla konvoy oluşturdu.

İNSANİ Yardım Vakfı (İHH), Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırısını protesto etmek için 'Gardaşlık Zamanı' sloganıyla konvoy oluşturdu. Onlarca aracın katıldığı konvoy İHH Vakfı'nın Fatih'te bulunan merkezinden hareket etti. 

Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırısının ardından yapılan protestolar devam ediyor. İnsani Yardım Vakfı (İHH), Azerbaycan halkına destek vermek için 'Gardaşlık Zamanı' sloganıyla konvoy düzenledi. İHH'nın Fatih'te bulunan genel merkezi önünde toplanan onlarca araç, Saat 21.30'da hareket ederek, Saraçhane, Şişhane, Taksim, Harbiye, Şişli, Mecidiyeköy, Barbaros Bulvarı, Beşiktaş, Dolmabahçe, Tophane, Karaköy, Eminönü güzergahını takip ederek Edirnekapı'ya geldi. Konvoydakiler burada dağıldı.  


- İstanbul
İstanbul'da İHH'dan Azerbaycan'a destek konvoyu
İstanbul'da İHH'dan Azerbaycan'a destek konvoyu
İstanbul'da İHH'dan Azerbaycan'a destek konvoyu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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