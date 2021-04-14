İftar telaşında trafik yoğunluğu başladı
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İftar telaşında trafik yoğunluğu başladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İftar telaşında trafik yoğunluğu başladı -Mesai saatleri düzenlemesinin trafiği olumlu etkiledi İstanbul'da, mesai saatinin sona ermesiyle vatandaşlar evlerine dönüş için yollara döküldü.

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İftar telaşında trafik yoğunluğu başladı

-Mesai saatleri düzenlemesinin trafiği olumlu etkiledi

İSTANBUL - İstanbul'da, mesai saatinin sona ermesiyle vatandaşlar evlerine dönüş için yollara döküldü. Mesai saatleri düzenlemesinin trafiği olumlu etkilediği görüldü. Trafikte ciddi yoğunluklar yaşanmadı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün kabine toplantısının ardından hafta içi sokağa çıkma yasağı saatlerinin saat 19.00'da başlayarak sabah 05.00'da sona ereceğini açıklamıştı. Bugün de İstanbul'da mesai saatinin bitmesiyle vatandaşlar evlerine gitmeye başladı. Hem Ramazan hazırlığı yapan vatandaşlar hem de işlerinden evlerine dönen vatandaşları iftar telaşlı sardı. Mesai saatlerinde yapılan düzenlemenin trafiği olumlu etkilediği görüldü. Trafikte ciddi bir yoğunluklar yaşanmadı.

İftar telaşında trafik yoğunluğu başladı
İftar telaşında trafik yoğunluğu başladı
İftar telaşında trafik yoğunluğu başladı
İftar telaşında trafik yoğunluğu başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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