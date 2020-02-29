İSTANBUL'DA İDLİB ŞEHİTLERİ İÇİN 300 ARAÇLIK KONVOY

29.02.2020 01:08 | Son Güncelleme: 29.02.2020 01:08

İDLİB'de rejim kuvvetleri tarafından düzenlenen hava saldırısında 33 askerin şehit olmasına tepki göstermek ve Mehmetçiğe destek olmak amacıyla bir grup genç konvoy oluşturdu. Grup Türk bayraklarıyla şehir turu atarak, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı önünde İstiklal Marşı okudu ve saygı duruşundu bulundu.

İdlib'de rejim kuvvetleri tarafından düzenlenen hava saldırısında 33 askerin şehit olmasına tepki göstermek ve Mehmetçiğe destek olmak amacıyla bir grup genç 300 araçlık konvoy oluşturdu. Türk bayraklarıyla şehir turu atan grup Beşiktaş'taki İl Jandarma Komutanlığı önüne giderek, büyük bir Türk Bayrağı açtı. Saygı duruşunda bulunup, İstiklal Marşı okuyan grup "Şehitler ölmez varan bölünmez" şeklinde sloganlar attı. Daha sonra grup olaysız dağıldı.

Görüntü Dökümü: ------------------------Grubun toplanması-Grubun şehir turundan detaylar-İl Jandarma önünden detaylar-Türk Bayrağı açılması-İstiklal Marşı okunması-Grubun ayrılması

-Genel ve detaylar

Kaynak: DHA