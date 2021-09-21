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Son Dakika | İçinde yangın çıkan tekne söndürme çalışmaları sırasında battı (2)

AA / Muhammed Gencebay Gür - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre İstanbul Bebek Sahili'nde bağlı halde bulunan bir tekne, içerisinde çıkan yangını söndürme çalışmaları sırasında battı.

İstanbul Bebek Sahili'nde bağlı halde bulunan bir tekne, içerisinde çıkan yangını söndürme çalışmaları sırasında battı.

Beşiktaş Bebek Sahili'nde bağlı halde bulunan bir teknede, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine, olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangını söndürme çalışmalarına Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) ile Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri de denizden destek verdi.

Güvenlik güçleri bölgede önlem alırken, sahilde yangın çıkan tekneye yakın mesafede bulunan deniz araçları da bölgeden uzaklaştırıldı.

Söndürme çalışmaları sırasında, yaşanan patlamalar nedeniyle yoğun dumandan etkilenen bir itfaiye eri olay yerinde bulunan ambulansta tedavi altına alındı.

Ekiplerin denizden ve karadan 3 saat boyunca sürdürdüğü söndürme çalışmaları sırasında içinde yangın çıkan tekne battı.

Son Dakika | İçinde yangın çıkan tekne söndürme çalışmaları sırasında battı (2)

Son Dakika | İçinde yangın çıkan tekne söndürme çalışmaları sırasında battı (2)

Son Dakika | İçinde yangın çıkan tekne söndürme çalışmaları sırasında battı (2)

Son Dakika | İçinde yangın çıkan tekne söndürme çalışmaları sırasında battı (2)

Son Dakika | İçinde yangın çıkan tekne söndürme çalışmaları sırasında battı (2)

Son Dakika | İçinde yangın çıkan tekne söndürme çalışmaları sırasında battı (2)

Son Dakika | İçinde yangın çıkan tekne söndürme çalışmaları sırasında battı (2)

Son Dakika | İçinde yangın çıkan tekne söndürme çalışmaları sırasında battı (2)

Son Dakika | İçinde yangın çıkan tekne söndürme çalışmaları sırasında battı (2)
AA / Muhammed Gencebay Gür - Son Dakika Haberleri
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