İstanbul'da İBB'ye doğalgaz faturası tepkisi
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› İstanbul'da İBB'ye doğalgaz faturası tepkisi - Haberler
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Gaz Dağıtım, İstanbul, Güncel

İstanbul'da İBB'ye doğalgaz faturası tepkisi

İstanbul'da korona virüs dolayısı ile sayaç okumaları yapılamayınca İstanbul Gaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (İGDAŞ)'ın abonelerine gönderdiği Nisan ayı faturaları adeta dudak uçuklattı.

22.04.2020 12:55 | Son Güncelleme: 22.04.2020 12:55
İstanbul'da İBB'ye doğalgaz faturası tepkisi

İstanbul'da korona virüs dolayısı ile sayaç okumaları yapılamayınca İstanbul Gaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (İGDAŞ)'ın abonelerine gönderdiği Nisan ayı faturaları adeta dudak uçuklattı. Abonelere geçmiş tüketim ortalamalarına gönderilen faturalardaki fiyat farkları vatandaşları çileden çıkardı. Birçok kişi sosyal medya hesabından son faturasını paylaşarak İBB yönetimine ve İGDAŞ yönetimine tepki gösterdi.

Korona virüs salgını nedeniyle elektrik ve doğal gaz sayaçlarının ölçülmemesi kararı ardından faturalar önceki ayların ortalamasına göre gönderildi. Sayaç okuma yapılmadan kesin faturalar adeta dudak uçuklattı. Şubat, Mart aylarına göre Nisan faturalarının ciddi oranda arttığını gören aboneler, çileden çıktı. Birçok kişi tepkisini sosyal medyadan İBB ve İGDAŞ'ı etiketleyerek gösterdi. Vatandaşların İstanbul'da faturaların neden okunmadığını sordu. İşte vatandaşların tepkilerinden bazıları: "Şubat ayında gelen doğal gaz faturam 254 TL, Mart ayında gelen doğal gaz faturam 249 TL, Nisan ayı gelen (sayaç okunmadan) gelen doğal gaz fatura 338 TL'dir. Korona günlerinde bizleri düşünerek oluşturduğunuz faturadan dolayı sizi kutluyorum İGDAŞ."

"Destek olmuyorsunuz anladık, vatandaşa bu düşmanlık neden? Geçen ay 305 TL gelen doğal gaz faturası bu ay 593 TL. 2 aydır kombi aynı derecede çalışıyor"

"Aralık 190 TL, Ocak 369 TL, Şubat 378 TL, Mart 238 TL, Nisan 421 TL 8 senedir zirve fatura! Bu nasıl iş arkadaş bu nasıl fatura! Evde kalalım da nasıl ödeyelim bunu?"

(İHA)

Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Milli Eğitim Bakanı'na soruldu: Okullar ne zaman açılacak? Haberler
Milli Eğitim Bakanı'na soruldu: Okullar ne zaman açılacak?
Evli bir adamdan hamile kaldığı söylenen Müge Anlı, ilk kez konuştu Haberler
Evli bir adamdan hamile kaldığı söylenen Müge Anlı, ilk kez konuştu
Kim Jong hayatını kaybederse yerine kim geçecek? Otoriteler tek bir ismi işaret ediyor Haberler
Kim Jong hayatını kaybederse yerine kim geçecek? Otoriteler tek bir ismi işaret ediyor
İmamoğlu'ndan 'Bu teşebbüsleri FETÖ ve PKK da denedi' diyen Erdoğan'a yanıt geldi Haberler
İmamoğlu'ndan "Bu teşebbüsleri FETÖ ve PKK da denedi" diyen Erdoğan'a yanıt geldi
Karalar'dan Erdoğan'a cevap: Ben olsam 'Ne eksiğin var' derim Haberler
Karalar'dan Erdoğan'a cevap: Ben olsam 'Ne eksiğin var' derim
Acun, kendisinden 30 yaş küçük aşkıyla ilk kez fotoğraf paylaştı Haberler
Acun, kendisinden 30 yaş küçük aşkıyla ilk kez fotoğraf paylaştı
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin koronavirüs tablosuyla yaptığı 'esprili' paylaşıma tepki yağdı
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin koronavirüs tablosuyla yaptığı "esprili" paylaşıma tepki yağdı
Emeklilere büyük şok! Bankalar vaat ettikleri promosyonun yarısını hesaplara yatırdı
Emeklilere büyük şok! Bankalar vaat ettikleri promosyonun yarısını hesaplara yatırdı
Ankara'da Kahranmankazan Belediyesi internet altyapısı kurmak ve hizmet sağlamak için lisans aldı
Ankara'da Kahranmankazan Belediyesi internet altyapısı kurmak ve hizmet sağlamak için lisans aldı
Fenerbahçe, Caner Erkin transferini bitiriyor
Fenerbahçe, Caner Erkin transferini bitiriyor
Trabzon'daki bir kamu binasına Atatürk posterini ters astılar
Trabzon'daki bir kamu binasına Atatürk posterini ters astılar
Devlet Bahçeli, TBMM'deki 23 Nisan özel oturumuna katılacak
Devlet Bahçeli, TBMM'deki 23 Nisan özel oturumuna katılacak
Netflix'in abone sayısı koronavirüs salgını döneminde 16 milyon arttı
Netflix'in abone sayısı koronavirüs salgını döneminde 16 milyon arttı
Koronavirüsü yenen genç: Öksürdüğümde ciğerlerim patlıyor zannettim
Koronavirüsü yenen genç: Öksürdüğümde ciğerlerim patlıyor zannettim
Bilim Kurulu Üyesi, koronavirüsü yenen 2 doktorun ten renginin değişmesine açıklık getirdi
Bilim Kurulu Üyesi, koronavirüsü yenen 2 doktorun ten renginin değişmesine açıklık getirdi
TRT'nin kampanyasına rekor katılım: 171.177 çocuk 23 Nisan videosu gönderdi
TRT'nin kampanyasına rekor katılım: 171.177 çocuk 23 Nisan videosu gönderdi
Talisca, sarıya boyattığı saçlarının şeklini değiştirdi
Talisca, sarıya boyattığı saçlarının şeklini değiştirdi
Bir polisin yaralanmasına neden olan alkollü ve ehliyetsiz şahıstan, 'Neden kaçtınız' sorusuna küstah yanıt
Bir polisin yaralanmasına neden olan alkollü ve ehliyetsiz şahıstan, ''Neden kaçtınız'' sorusuna küstah yanıt
Türkiye, solunum cihazının parça tedarikinde ABD'ye yardımcı olacak
Türkiye, solunum cihazının parça tedarikinde ABD'ye yardımcı olacak
Günlük burç yorumları 22 Nisan 2020 Çarşamba (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 22 Nisan 2020 Çarşamba (Haftalık burç yorumları)
Nenad Bjelica: Fenerbahçe ile temasım olmadı
Nenad Bjelica: Fenerbahçe ile temasım olmadı
Endonezya'da koronavirüs karantinasından kaçanlar 'perili evlere' kilitleniyor
Endonezya'da koronavirüs karantinasından kaçanlar "perili evlere" kilitleniyor
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un durumunun kritik olduğu iddiaları yalanlandı
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un durumunun kritik olduğu iddiaları yalanlandı
İngiltere'de potansiyel koronavirüs aşısı insanlar üzerinde denenecek
İngiltere'de potansiyel koronavirüs aşısı insanlar üzerinde denenecek
Beşiktaş, alacakları için FIFA'ya giden Loris Karius ile yollarını ayırdı
Beşiktaş, alacakları için FIFA'ya giden Loris Karius ile yollarını ayırdı
Sosyal mesafe kuralına aykırı fotoğrafa 15 bin lira para cezası kesildi
Sosyal mesafe kuralına aykırı fotoğrafa 15 bin lira para cezası kesildi
Hollanda'da ligler koronavirüs nedeniyle 1 Eylül'e kadar ertelendi
Hollanda'da ligler koronavirüs nedeniyle 1 Eylül'e kadar ertelendi
Teslim olan PKK'lı teröristten korkunç korona itirafı: Hastalara intihar eylemi dayatılıyor
Teslim olan PKK'lı teröristten korkunç korona itirafı: Hastalara intihar eylemi dayatılıyor
Kahramanmaraş'ta bir kişi, çoban köpeği yüzünden tartıştığı dayısını ve kuzenini öldürdü
Kahramanmaraş'ta bir kişi, çoban köpeği yüzünden tartıştığı dayısını ve kuzenini öldürdü
Chelsea, Philippe Coutinho transferini bitiriyor
Chelsea, Philippe Coutinho transferini bitiriyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ümit Özdağ Haydar Baş Ziya Selçuk Fahrettin Koca Fahrettin Altun
Magazin Ebru Şallı Sezen Aksu Muazzez Abacı Murat Dalkılıç
Spor Ersun Yanal Ergin Ataman Loris Karius Emre Belözoğlu Anderson Talisca
Daha Fazla Nisan Futbolcu 23 Nisan İngiltere
Şu an buradasınız: İstanbul'da İBB'ye doğalgaz faturası tepkisi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.4.2020 13:08:20. #1.15#
title