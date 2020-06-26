İstanbul'da huzur ve güven uygulaması yapıldı İstanbul Kadıköy'de helikopter destekli huzur ve güven uygulaması yapıldı.

İstanbul Kadıköy'de helikopter destekli huzur ve güven uygulaması yapıldı. Uygulamada şüpheli bulunan araçlar tek tek durdurularak arandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü öncülüğünde Narkotik Şube Müdürlüğü, Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü, Güven Timleri Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin desteğiyle Kadıköy'de uygulama düzenlendi.

Polis ekipleri, şüpheli kişilere yönelik araçları tek tek durdurarak Genel Bilgi Tarama (GBT) kontrolü yaptı.

Vatandaşın huzur ve güvenini sağlamak amacıyla yapılan asayiş uygulamasında aranan şahıslar, silah, bıçak ve uyuşturucu madde taşıyan şüpheliler üzerinde duruldu.

Helikopterin de havadan destek verdiği uygulamanın gece yarısına kadar süreceği öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA