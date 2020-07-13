İstanbul'da 'Huzur Uygulaması'nda aracında çakar bulunan bir kişiye ceza kesildi Türkiye genelinde yapılan "Huzur Uygulaması" kapsamında İstanbul'da belirlenen noktalarda uygulama yapıldı.

Türkiye genelinde yapılan "Huzur Uygulaması" kapsamında İstanbul'da belirlenen noktalarda uygulama yapıldı. Taksim'deki uygulamada aracına çakar tertibatını kuran bir kişiye ceza kesildi.

Yurt genelinde huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla eş zamanlı olarak "Huzur Uygulaması" yapıldı. Uygulama kapsamında İstanbul'da belirlenen noktalarda, şüpheli araçlar didik didik arandı. Polis helikopteri de uygulamaya havadan destek verdi.

ARACINA ÇAKAR TAKAN KİŞİYE BİN 228 TL CEZA

Taksim'deki uygulama noktasında çevirmeye takılan bir araçta çakar tertibatı bulunduğu görüldü. Araçta yapılan aramada bir adet polis telsizi, üzerinde "Polis" logosu bulunan bir cüzdan ve bir kuruma ait üzerinde "Basın" yazılı bir kart bulundu. Polis, bu kişiye aracında çakar tertibatı bulundurmaktan bin 228 TL idari para cezası uyguladı.

Öte yandan, Ezel dizisiyle tanınan Ufuk Bayraktar isimli oyuncu da denetleme noktasında görev yapan polislerin yanına gelerek sohbet etti. Daha sonra Bayraktar, polislere 'kolay gelsin' diyerek denetleme noktasından ayrıldı.

(İHA)

Kaynak: İHA