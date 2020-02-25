İstanbul'da Hocalı Katliamı 28. yılında düzenlenen etkinlikle anıldı

25.02.2020 01:53 | Son Güncelleme: 25.02.2020 01:54

İstanbul'da 26 Şubat 1992'de Ermenilerce katledilen 613 Azerbaycan vatandaşı düzenlenen etkinlikle anıldı. Etkinliğe Kağıthane belediye başkanı Mevlüt Öztekin'de katılımda bulundu



Umut Oyuncuları ajansının başlattığı ve belediye bünyesinde gerçekleşen 26 Şubat 1992 yılında Karabağ bölgesinin hocalık köyünde gerçekleşen ermeni baskının ardından 28 yıl sonra ilk anma töreni Gültepe kültür Merkezinde gerçekleşti. Organizasyon önce sergiyle başlayıp daha sonra tiyatro gösterisiyle devam etti organizasyona ilerleyen saatlerde belediye başkanı sayın Mevlüt Öztekin'de katılımda bulundu aralarında olayı bizzat yaşayan baskın gecesi ablası ve abisi esir düşen Eldeniz Aqayev 'de tiyatro anında göz yaşlarına hakim olamadı



Organizasyonu düzenleyen genel koordinatör Ayhan Ünlü : Hocalı Katliamı 1992 yılında Azerbaycan'da Ermeni çeteleri tarafından yapılmış bir soykırımdır.Yaşlı genç dinlemeden,çoluk çocuk dinlemeden katledildi. Karabağ bölgesine bağlı Hocalı bölgesin de. Tabi ki bunun acısını yaşıyoruz bugün.Yıl dönümü geldi.yıl dönümünde bunu en iyi şekilde insanlık dışı olarak olduğunu oynayacağız - İSTANBUL

Kaynak: İHA