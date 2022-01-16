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Hırsızlık yaptıkları iddia edilen 3 şüpheli yakalandı

AA - Haberler | Güncel

İstanbul'un farklı ilçelerinde 9 günde 10 hırsızlık olayına karıştıkları belirlenen 3 şüpheli yakalandı.

İSTANBUL (AA) - İstanbul'un farklı ilçelerinde 9 günde 10 hırsızlık olayına karıştıkları belirlenen 3 şüpheli yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 31 Aralık-8 Ocak'ta Küçükçekmece, Bağcılar ve Beşiktaş'taki 10 hırsızlık olayının faillerini yakalamak için çalışma başlattı.

Yapılan incelemede 3 şüphelinin girdikleri ev ve iş yerlerinden cep telefonu, oyun konsolu, bilgisayar, televizyon ile para çaldıkları belirlendi.

Zanlıların, maske ve kapüşonlarla yüzlerini gizlemeye çalışarak apartmandan içeriye gizlice girmeleri, iş yerinin önüne otomobille yanaşıp çaldıkları televizyon ve bilgisayarı araca yüklemeleri güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

Görüntüler incelendi

Görüntülerden yola çıkarak şüphelilerin kimliklerini tespit eden polis, O.K. (25), E.Y. (20) ile S.A'yı (23) gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı tutuklandı.

Hırsızlık yaptıkları iddia edilen 3 şüpheli yakalandı

Hırsızlık yaptıkları iddia edilen 3 şüpheli yakalandı

Hırsızlık yaptıkları iddia edilen 3 şüpheli yakalandı

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AA - Son Dakika Haberleri
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İstanbul'un farklı ilçelerinde 9 günde 10 hırsızlık olayına karıştıkları belirlenen 3 şüpheli yakalandı.

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