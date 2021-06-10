İstanbul'da hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı
İstanbul'da ev, iş yeri ve otomobilden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İstanbul'da ev, iş yeri ve otomobilden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 27 Nisan ile 22 Mayıs arasında Sancaktepe, Ümraniye ve Çekmeköy'de meydana gelen 3 ayrı hırsızlık olayına ilişkin çalışma başlattı.
Olay yerleri çevresindeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, şüphelinin kimliğini tespit etti.
Ekipler, 7 Haziran'da düzenledikleri operasyonda, şüpheli Harun A'yı (20), yakaladı.
Gözaltına alınan şüphelinin emniyette 52 suçtan kaydının olduğu öğrenildi.
Şüphelinin 27 Nisan'da bir otomobilden hırsızlık yaptıktan sonra olay yerinden kaçtığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Bağış