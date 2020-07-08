İstanbul'da hırsızlık yapan kadınlar kamerada
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İstanbul'da hırsızlık yapan kadınlar kamerada

İSTANBUL'da gündüz boş olduğunu tespit ettikleri evlere kapı kilitlerini kırarak girip hırsızlık yapan 4 kadın şüpheli polis tarafından yakalandı.

İstanbul'da hırsızlık yapan kadınlar kamerada
08.07.2020 11:06 | Son Güncelleme: 08.07.2020 11:13

İSTANBUL'da gündüz boş olduğunu tespit ettikleri evlere kapı kilitlerini kırarak girip hırsızlık yapan 4 kadın şüpheli polis tarafından yakalandı. Şüphelilerin apartmanlara giriş çıkış anları güvenlik kamerasına yansıdı. Kadın hırsızların 1'i tutuklanırken, 3'üne ev hapsi verildi. Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından Kadıköy, Maltepe ve Kartal'da meydana gelen hırsızlık olayları üzerine soruşturma başlatıldı. Polis yaptığı incelemelerde hırsızlıkların aynı kadın şüpheliler tarafından yapıldığını belirledi. Şüphelilerin boş olduğunu tespit ettikleri dairelere yanlarında getirdikleri pense, tornavida gibi aletlerle kapı kilitlerini kırarak girdiklerini daha sonra para, ziynet eşyası, cep telefonu, dizüstü bilgisayar çalarak kaçtıkları tespit edildi. Kadın hırsızların 9 ayrı evden toplamda 100 bin lira değerinde hırsızlık yaptıkları öğrenildi.

Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 2 Temmuz tarihinde Kadıköy'de operasyon düzenleyerek 4 kadını yakaladı. Şüphelilerden Gülhanım Ç.(40)'nin 18 adet suç kaydı, Emine Ç.(41)'nin 20 adet suç kaydı, Nazlı F.(24)'nin 12 adet suç kaydı, Döne Ç.(38)'nin 12 adet suç kaydı olduğu öğrenildi. Hırsızlık Büro Amirliğinde sorgulanan şüpheliler işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden bir adet aranması olan Emine Ç. tutuklanırken, diğer 3 şüpheli kadına ev hapsi cezası verildi.  Öte yandan şüphelilerin gündüz saatlerinde yüzlerini gizleyerek, hırsızlık yaptıkları apartmanlara giriş çıkış anları güvenlik kamerasında görülüyor.


Kaynak: DHA

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