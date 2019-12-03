İstanbul'da hırsızlık şüphelisi tutuklandı
Haberler » Güncel » İstanbul'da hırsızlık şüphelisi tutuklandı - Haber

İstanbul'da hırsızlık şüphelisi tutuklandı

Zeytinburnu'nda bir araçtan ve iş yerinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

03.12.2019 20:04 | Son Güncelleme: 03.12.2019 20:04
İstanbul'da hırsızlık şüphelisi tutuklandı

'nda bir araçtan ve iş yerinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 'nde park halindeki bir otomobilden dizüstü bilgisayar ve tablet bilgisayar ile Gökalp Mahallesi'nde bir iş yerinden 2 bin dolar çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, söz konusu hırsızlıkları benzer suçlardan çok sayıda kaydı bulunan Muhyettin O'nun yaptığını belirledi.

Zanlının saklanabileceği adreslerde arama yapan ekipler, Muhyettin O'yu Seyitnizam Mahallesi Ambarlar Caddesi'ndeki bir araçta gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler