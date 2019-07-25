İstanbul'da hırsızlık operasyonu

Esenyurt ve Fatih'te 11 ayrı evden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Esenyurt ve Fatih ilçelerinde evlerden hırsızlık olaylarının artması üzerine çalışma başlattı.

Hırsızlık olaylarının meydana geldiği çevrelerdeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, iki şüphelinin kimliğini tespit etti.

Polis, düzenlediği operasyonda Ahmet B. (29) ile Mehmet B'yi (33) yakaladı.

Şüphelilerden Ahmet B. emniyetten serbest bırakılırken Mehmet B. sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Güvenlik kamerası kayıtlarında, şüphelilerin çaldıkları eşyaları koydukları sırt çantasını dikkati çekmemek için evde bıraktıkları, dışarı çıkıp çevreyi kontrol ettikten sonra tekrar eve dönerek çantayı alıp ayrıldıkları görülüyor.

Kaynak: AA