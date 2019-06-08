İstanbul'da hırsızlık operasyonu

İstanbul'da hırsızlık operasyonu

İstanbul'da evlerden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İstanbul'da hırsızlık operasyonu

İstanbul'da evlerden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Şenlikköy Mahallesi'ndeki 2 evden farklı tarihlerde, 1 cep telefonu, 1 drone cihazı, 1 kol saati, 1 gümüş yüzük ve 1 montun çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.
Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarından kimliği tespit edilen Osman A. (41) 5 Haziran'da Basınköy Mahallesi'de polis ekiplerince yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen ve benzer suçlardan birçok kaydı olduğu öğrenilen zanlı tutuklandı.

Kaynak: AA
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