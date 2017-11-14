İstanbul'da Hırsızlık Operasyonu

İstanbul'da girdikleri iş yerleri ve evlerdeki çelik kasaları özel yapım matkapla açarak hırsızlık yaptıkları iddia edilen suç örgütü üyesi 16 kişi gözaltına alındı.



Edinilen bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Fatih'te girdikleri iş yeri ve evlerdeki çelik kasaları özel yapım matkapla açarak hırsızlık yaptığı öne sürülen suç örgütü üyelerinin yakalanması için çalışma başlattı.



Teknik ve fiziki takibin ardından Fatih, Başakşehir, Bahçelievler, Güngören ve Büyükçekmece'de belirlenen adreslere operasyon düzenleyen polis ekipleri, aralarında suç örgütü lideri olduğu belirtilen Ercan B'nin de bulunduğu 16 şüpheliyi yakaladı. Yaşı küçük olan bir şüpheli, Çocuk Şube Müdürlüğü'ne sevk edildi.



Adreslerde yapılan aramada, çelik kasa, özel yapım manyetik çelik uçlu matkap, altın ayar tespitinde kullanılan solüsyon, ruhsatsız 4 tabanca, 2 tüfek, 200 fişek, 980 uyuşturucu hap, 400 gram esrar ve hırsızlıktan elde edildiği değerlendirilen 4 bin 500 lira ele geçirildi.



Şüphelilerin, 26 Ağustos-1 Kasım tarihleri arasında 17 iş yerinden ve evden hırsızlık yaptığı, 49 güvercini çaldığı ayrıca gasp ve tehdit suçlarını da işlediği iddia edildi.



Örgüt liderinden habersiz hırsızlık yapanların silahla vurulması talimatı iddiası



Öte yandan suç örgütü lideri olduğu belirtilen Ercan B'nin, bilgisi olmadan hırsızlık yaptığı iddia edilen iki suç örgütü üyesinin silahla vurulması için diğer suç örgütü üyelerine talimat verdiği öne sürüldü. Hastanede tedavi altına alınan Ö.Y'nin, Ercan B'den şikayetçi olduğu öğrenildi.



İş yerlerinden hırsızlık yapılan esnafın, güvenlik kamera kayıtlarını silmeleri için tehdit edildiği öne sürüldü.



Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



Bu arada operasyonda gözaltına alınan ve daha önce örgüt üyesi bir kişi tarafından silahla bacağından vurulduğu belirtilen E.G'nin koltuk değneğiyle adliyeye sevk edildiği görüldü.