İstanbul'da hırsızlık operasyonları: 5 gözaltı

10.12.2019 12:36 | Son Güncelleme: 10.12.2019 12:36

Başakşehir, Beykoz ve Bağcılar'da meydana gelen hırsızlık olaylarıyla ilgili 5 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Başakşehir'de müşteki E.T'nin bir banka şubesinden çektiği 250 bin lirayı çalan şüpheliler Ramazan İ. (26) ve Ahmet Y. (23), güvenlik kamerası görüntülerinden tespit edilerek gözaltına alındı. Bulunan para sahibine teslim edilirken, adliyeye sevk edilen iki şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Beykoz'daki, 11 Kasım'da bir akaryakıt istasyonunun marketinden 4 litrelik motor yağı çalınmasıyla ilgili gözaltına alınan şüpheliler Erkan V. (45) ve Erhan U (38) ise savcılık talimatıyla serbest kaldı.

Bağcılar'da, 28 Kasım'da meydana gelen televizyon ve cep telefonu hırsızlığıyla ilgili yakalanan Yasin P (19) de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA