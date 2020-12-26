İstanbul'da hırsızlık çetesi polis ekiplerince çökertildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

İstanbul'da hırsızlık çetesi polis ekiplerince çökertildi

26.12.2020 10:08 | Son Güncelleme: 26.12.2020 10:21

İstanbul'un farklı ilçelerinde çok sayıda hırsızlık olayına karışan çete, Asayiş Şube ekiplerinin çalışmasıyla çökertildi.

İstanbul'un farklı ilçelerinde çok sayıda hırsızlık olayına karışan çete, Asayiş Şube ekiplerinin çalışmasıyla çökertildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri Beşiktaş, Beyoğlu, Kağıthane, Fatih, Başakşehir, Küçükçekmece, Bahçelievler, Avcılar, Esenyurt, Esenler, Güngören, Kartal, Maltepe, Ümraniye, Kadıköy'de yaşanan hırsızlık olayları üzerine çalışma başlattı. Hırsızlık olaylarının aynı çete üyeleri tarafından gerçekleştirildiğini belirleyen ekipler, çete üyelerinin Aydın Kuşadası'nda da araç hırsızlığı yaptığını belirledi. Çetenin kısa süre içerisinde toplam 6 adet araba hırsızlığı, 21 adet evden hırsızlık ve 1 adetse iş yerinden hırsızlık olayına karıştığı tespit edildi. Çete üyelerinin kimliklerini belirleyen ekipler, operasyon için düğmeye bastı. Sezgin Y (28), Mehmet S (47), İsmail K (20) ve Selahattin U (24) isimli zanlılar polis ekiplerince kıskıvrak yakalandı. Yakalanan zanlıların hırsızlık suçundan pek çok sabıka kaydının bulunduğu belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan, şüphelilerin görüntülerde bir evden yaptığı hırsızlık saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde sabah saatlerinde şüpheliler apartman dairesinde bir eve girdiler. Evde bulunan güvenlik kamerasına göre Şüphelilerden biri evin içine girip soygun yaparken diğeri kapının önünde onu bekliyor. Daha sonra evde bulunan kişiler bunlar fark edip uyandılar. Şüphelilerin durumu fark edip kaçtıkları görüntülendi.

-İHA-

İstanbul'da hırsızlık çetesi polis ekiplerince çökertildi
İstanbul'da hırsızlık çetesi polis ekiplerince çökertildi
İstanbul'da hırsızlık çetesi polis ekiplerince çökertildi
İstanbul'da hırsızlık çetesi polis ekiplerince çökertildi
İstanbul'da hırsızlık çetesi polis ekiplerince çökertildi
İstanbul'da hırsızlık çetesi polis ekiplerince çökertildi
İstanbul'da hırsızlık çetesi polis ekiplerince çökertildi
İstanbul'da hırsızlık çetesi polis ekiplerince çökertildi
İstanbul'da hırsızlık çetesi polis ekiplerince çökertildi
İstanbul'da hırsızlık çetesi polis ekiplerince çökertildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Öznur Çalık Fahrettin Koca Numan Kurtulmuş Mustafa Destici Meral Danış Beştaş
Magazin Hande Erçel Gülben Ergen Mehmet Ali Erbil Farah Zeynep Abdullah
Spor Ryan Babel Sergen Yalçın Rıza Çalımbay Malcolm Thomas Bahattin Şimşek
Tüm Haberler Kız Üsküdar İntihar Türk Lirası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İstanbul'da hırsızlık çetesi polis ekiplerince çökertildi | Haberler.com 3. Sayfa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.12.2020 10:34:29. #1.14#
title