İstanbul'da hırsızlık çetesi çökertildi: Klozette 50 bin lira değerindeki altın böyle bulundu
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İstanbul'da hırsızlık çetesi çökertildi: Klozette 50 bin lira değerindeki altın böyle bulundu

İstanbul'da hırsızlık çetesi çökertildi: Klozette 50 bin lira değerindeki altın böyle bulundu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İstanbul genelinde girdikleri ev ve iş yerlerinden ziynet eşyası, elektronik eşya ve para çalan hırsızlık çetesi Özel Harekat destekli operasyonla çökertildi.

İstanbul genelinde girdikleri ev ve iş yerlerinden ziynet eşyası, elektronik eşya ve para çalan hırsızlık çetesi Özel Harekat destekli operasyonla çökertildi. Aramalarda klozetin içine saklanmış 50 bin lira değerindeki altın böyle bulundu. İstanbul ve Adana'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 8 şüpheli gözaltına alınırken, henüz 17 yaşındaki çete liderinin 53 adet suç kaydı olması ise hayrete düşürdü.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekipler, son 3 ayda Arnavutköy, Eyüpsultan, Şişli, Bayrampaşa, Bahçelievler, Kağıthane, Ümraniye, Avcılar, Küçükçekmece, Maltepe, Fatih, Büyükçekmece, Bağcılar, Esenler, Başakşehir ve Gaziosmanpaşa'da meydana gelen ev ve iş yerlerinden hırsızlık olayları üzerine harekete geçti. Olayların yaşandığı yerlerde ve çevrelerinde bulunan güvenlik kamerası görüntülerini tek tek inceleyen ekipler, şüphelilerin önce eşkallerini ardından kimliklerini tespit etti. Polis kimlikleri belirlenen şüphelileri yakalamak için harekete geçti.

Operasyonla 8 kişi yakalandı

Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekipler, İstanbul ve Adana'da 5 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarla hırsızlık olaylarının şüphelisi oldukları belirlenen 8 kişi yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerden 7'si Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğüne, küçük yaştaki Ç.F. (17) ise Çocuk Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Çaldığı altını klozete saklamış

Şüphelilerin İstanbul'un birçok farklı ilçesinde girdikleri ev ve iş yerlerinden para, ziynet eşyası ve elektronik eşya çalarak vatandaşları yüz binlerce TL zarara uğrattıkları tespit edildi. Hırsızların adreslerinde yapılan aramada iki adet tabanca ve çaldıkları birçok eşya ele geçirildi. Polisin bir adreste yaptığı aramada ise, klozetin içine yerleştirilmiş halde 50 bin TL değerinde altın bulundu. Şüphelilerden biri altınları diğer arkadaşlarından gizlemek için oraya yerleştirdiğini itiraf etti.

17 yaşında 53 suç kaydı var

Çocuk Şube Müdürlüğünde ifadesi alınan 17 yaşındaki Ç.F.'nin çetenin lideri olduğu ortaya çıktı. Ç.F.'nin benzer suçlardan 53 adet suç kaydı olduğu ve ilk suçunu 2017 yılında henüz 13 yaşındayken işlediği öğrenildi. Ç.F. Çocuk Şube Müdürlüğünde, diğer 7 şüpheli ise Gayrettepe Asayiş Müdürlüğündeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Hırsızlık anları güvenlik kamerasında

Şüphelilerin gerçekleştirdiği hırsızlık olayları güvenlik kameralarına yansıdı. Bir görüntüde, şüphelilerin kuyumcu dükkanının kepengini kaldırıp içeri girdikleri ve kısa sürede dükkanda bulunan altınları çalarak oradan ayrıldıkları görüldü. Bir başka görüntüde ise, şüphelilerin bir binaya girdikleri, kapıları kontrol ettikleri, hırsızlık olayını gerçekleştirdikten sonra binadan ayrıldıkları anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Polis uyardı: Kapılarınızı kilitleyin

Son günlerde meydana gelen hırsızlık olaylarına karşı emniyetten de uyarı geldi. Polis, bu tarz hırsızlık olaylarının mağduru olmamaları için vatandaşların evlerinin kapılarını mutlaka kilitlemeleri gerektiğini bir kez daha hatırlattı. - İSTANBUL

İstanbul'da hırsızlık çetesi çökertildi: Klozette 50 bin lira değerindeki altın böyle bulundu
İstanbul'da hırsızlık çetesi çökertildi: Klozette 50 bin lira değerindeki altın böyle bulundu
İstanbul'da hırsızlık çetesi çökertildi: Klozette 50 bin lira değerindeki altın böyle bulundu
İstanbul'da hırsızlık çetesi çökertildi: Klozette 50 bin lira değerindeki altın böyle bulundu
İstanbul'da hırsızlık çetesi çökertildi: Klozette 50 bin lira değerindeki altın böyle bulundu
İstanbul'da hırsızlık çetesi çökertildi: Klozette 50 bin lira değerindeki altın böyle bulundu
İstanbul'da hırsızlık çetesi çökertildi: Klozette 50 bin lira değerindeki altın böyle bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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