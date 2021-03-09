Hint keneviri yetiştirilen terasa operasyon
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Hint keneviri yetiştirilen terasa operasyon

09.03.2021 21:43 | Son Güncelleme: 09.03.2021 21:48

Bakırköy'de terasta saksılar içerisinde çok sayıda Hint kenevirinin yetiştirildiği adrese düzenlenen operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.

Bakırköy'de terasta saksılar içerisinde çok sayıda Hint kenevirinin yetiştirildiği adrese düzenlenen operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Yeni Mahalledeki 6 katlı binanın terasında uyuşturucu imalatı yapıldığı bilgisini alan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Operasyon düzenlenen evde, onlarca saksı içerisinde esrar yapımında kullanılan Hint keneviri ele geçirildi. Evde bulunan 1 kişi gözaltına alındı.

Şüphelinin, evin terasına kurulan serada uyuşturucu elde etmek için çeşitli düzenekler kurduğu görüldü.

Polis ekiplerinin olaya ilişkin soruşturması devam ediyor.

Hint keneviri yetiştirilen terasa operasyon
Hint keneviri yetiştirilen terasa operasyon
Hint keneviri yetiştirilen terasa operasyon
Hint keneviri yetiştirilen terasa operasyon

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Ali Derdiyok

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Pervin Buldan Fahrettin Koca Mustafa Şentop Abdülhamit Gül Süleyman Soylu
Magazin Birol Güven Acun Ilıcalı Şevket Çoruh Serdar Ortaç
Spor Ali Koç Erol Bulut Ünal Karaman Sergen Yalçın Aykut Kocaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Konya Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Hint keneviri yetiştirilen terasa operasyon - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.3.2021 21:48:33. #1.14#
title