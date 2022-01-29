İstanbul'da Heybeliada açıklarında sürüklenen tekne kurtarıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İstanbul'da Heybeliada açıklarında sürüklenen tekne kurtarıldı

AA, Muhammed Gencebay Gür - Güncel
 - Güncelleme:
İstanbul'da Heybeliada açıklarında sürüklenen tekne kurtarıldı

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Heybeliada açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen ve 7 kişinin bulunduğu teknenin kurtarıldığını bildirdi.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Heybeliada açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen ve 7 kişinin bulunduğu teknenin kurtarıldığını bildirdi.

Genel Müdürlüğün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İçerisinde 7 kişi bulunan 7 metre boyundaki tekne, KEGM-3 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botumuzca yedeklenerek Burgazada'ya emniyetle yanaştırıldı." ifadesi kullanıldı.

AA / Muhammed Gencebay Gür - Güncel

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Heybeliada, Burgazada, Medya, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title