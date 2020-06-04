İstanbul'da Her 100 Kişiden 1'inde Koronavirüs Var! Profesör Açıkladı
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İstanbul'da Her 100 Kişiden 1'inde Koronavirüs Var! Profesör Açıkladı

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan İstanbul'daki koronavirüs vaka sayısı hakkında açıklamalarda bulundu. Ceylan, İstanbul'da her 100 kişiden 1'inde koronavirüs olduğunu söyledi.

İstanbul'da Her 100 Kişiden 1'inde Koronavirüs Var! Profesör Açıkladı
04.06.2020 11:48 | Son Güncelleme: 04.06.2020 11:51

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan İstanbul'daki koronavirüs vaka sayısı hakkında açıklamalarda bulundu. Ceylan, İstanbul'da her 100 kişiden 1'inde koronavirüs olduğunu söyledi. İşte Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'ın İstanbul'daki koronavirüs vaka sayısı hakkında yaptığı açıklama.

İstanbul'da Her 100 Kişiden 1 Tanesi Koronavirüs Hastası

CNN Türk'ün programına konuk olan Prof. Dr. Mehmet Ceyhan İstanbul'daki vaka sayısı hakkında şu cümlelere yer verdi:

"300 bin civarında virüsü taşıdığını düşündüğümüz insan var. Bu da giderek azalıyor. Şu anda bunun genel olarak yüzde 60'ının İstanbul'da olduğunu düşünmek durumundayız. Geri kalan Anadolu'nun değişik bölgelerinde. 160 bin 170 bin civarında İstanbul'da aktif vaka var. Tabi İstanbul'un nüfusuna göre düşünürseniz Her 100 kişiden 1'i anlamına gelir. 100 kişilik bir toplantıya gittiğinizde orada bulaştıracak bir kişiyle karşılaşma olasılığınız oldukça yüksek. İlla ki her yerde denk geleceğiniz anlamına gelmez bu bir ortalamadır."

Türkiye Geneli Son Durum: Vaka Sayısı Kaç?

3 Haziran itibari ile Türkiye'de toplam vaka sayısı 166.422 oldu. Toplam can kaybı ise 4.609'a yükseldi. Toplam yoğun bakımdaki hasta sayısının 612, toplam entübe hasta sayısının ise 261 olduğu duyuruldu. Toplam iyileşen hasta sayısı 130.852 olarak açıklandı. Toplam test sayısının 2.155.349 olduğu paylaşıldı.

1 ay önce bugün 1.424 olan yoğun bakım hasta sayımız %57 oranında, 766 olan entübe hasta sayımız %66, günlük vaka sayımızsa %48 oranında azaldı. 52 bini aşkın testin sonucuna göre, bugün yeni vaka sayımız 867. TEDBİRLERLE BU DÜŞÜŞÜ DAHA DA HIZLANDIRALIM. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/hqYpVSBBL2

— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 3, 2020

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada "Mevcut şartlarda sizlerin, salgın ve tedbirler konusundaki ferasetini de dayanak kabul ederek diyebiliriz ki ikinci dalga beklemiyoruz." cümlelerine yer vermişti.

Kaynak: Tamindir

Manşet

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