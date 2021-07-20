İstanbul'da helikopterli trafik denetimi
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İstanbul'da helikopterli trafik denetimi

İstanbul'da helikopterli trafik denetimi
Anadolu Ajansı / Uğur İslamoğlu - Haberler | Güncel

İstanbul'da polis ekiplerince, trafik kurallarını ihlal eden sürücülere yönelik helikopter destekli denetim yapıldı.

İstanbul'da polis ekiplerince, trafik kurallarını ihlal eden sürücülere yönelik helikopter destekli denetim yapıldı.

Polis ekiplerinin Kurban Bayramı'nın birinci gününde havadan ve karadan yaptığı uygulamada, trafik ihlallerine yol açan sürücüler tespit edilerek, 15'er kilometre aralıklarla oluşturulan polis noktalarına bildirildi.

Çatalca ve Mahmutbey'de gişelerdeki yoğunluğun kontrol edildiği uygulamada, trafik kurallarına uymayan sürücülere ceza kesildi.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü mevkilerinde de uçuş yapan polis helikopteri, oluşabilecek olumsuzluklara karşı denetim gerçekleştirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur İslamoğlu

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