İstanbul'da helikopter destekli "Yeditepe Huzur" uygulaması - Haberler
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İstanbul'da helikopter destekli "Yeditepe Huzur" uygulaması

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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- İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü tarafından helikopter destekli "Yeditepe Huzur" uygulaması gerçekleştirildi.

İSTANBUL (İHA) - - İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü tarafından helikopter destekli "Yeditepe Huzur" uygulaması gerçekleştirildi. Taksim'de gerçekleştirilen uygulamada araçlar tek tek aranırken, kişilerin de kimlik sorguları yapıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde akşam saatlerinde "Yeditepe Huzur" uygulaması gerçekleştirdi. Taksim'de helikopter destekli uygulamada şüpheli araçlar durdurulup tek tek aranırken, vatandaşların da GBT kontrolleri yapıldı. Uygulamaya Özel Harekat polisleri de destek verdi.

(Davut Has/İHA)

İstanbul'da helikopter destekli Yeditepe Huzur uygulaması

İstanbul'da helikopter destekli Yeditepe Huzur uygulaması

İstanbul'da helikopter destekli Yeditepe Huzur uygulaması

İhlas Haber Ajansı - Güncel

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, İstanbul, Taksim, 3. Sayfa, Güncel, Haber

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