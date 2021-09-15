İstanbul'da helikopter destekli 'Yeditepe Huzur' uygulaması - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İstanbul'da helikopter destekli "Yeditepe Huzur" uygulaması

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
İstanbul'da helikopter destekli

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı asayiş ekipleri tarafından il genelinde helikopter destekli 'Yeditepe Huzur' uygulaması yapıldı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı asayiş ekipleri tarafından il genelinde helikopter destekli 'Yeditepe Huzur' uygulaması yapıldı. Uygulamada narkotik arama köpekleri durdurulan araçları didik didik aradı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı asayiş ekipleri tarafından 39 ilçede çok sayıda noktada helikopter destekli 'Yeditepe Huzur' asayiş uygulaması gerçekleştirildi. Uygulamaya narkotik suçlarla mücadele, mali suçlarla mücadele, terörle mücadele, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele, özel harekat, çevik kuvvet ve trafik ekiplerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda polis ekibi destek verdi. Belirlenen uygulama noktalarında yol daraltılarak şüpheli olarak görülen araçlar durduruldu, evrak ve Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolleri yapıldı. Polis helikopterlerinin de havadan destek verdiği uygulamada, narkotik köpekleri de kullanıldı. Fatih'teki uygulama noktasında hassas burunlu narkotik köpeği Bozo, şüpheli araçlarda arama yaptı.

Ehliyetsiz ve ruhsatsız sürücüye bin 550 TL para cezası

Beyoğlu'nda kurulan uygulama noktasında çevrilen araçlardan birinin sürücüsünün ehliyetini yanında olmadığı ve aracın ruhsatının iptal edildiği fark edildi. Sürücüye toplamda bin 550 TL para cezası yazıldı, araç ise trafikten men edildi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Aldatılan eşin tanık gösterdiği 'öteki kadın' mahkemede çark etti: Aramızda ilişki yok

Aldatılan eşin tanık gösterdiği 'öteki kadın' mahkemede çark etti: Aramızda ilişki yok

 Son dakika haberi | İstanbul'da 'omuz atma' cinayeti kamerada: Kalbinden bıçaklandı, can havliyle böyle koştu

Son dakika haberi | İstanbul'da "omuz atma" cinayeti kamerada: Kalbinden bıçaklandı, can havliyle böyle koştu

 6 yıllık evli adam, kayınvalidesine aşık oldu! Attığı mesajlar gün yüzüne çıktı

6 yıllık evli adam, kayınvalidesine aşık oldu! Attığı mesajlar gün yüzüne çıktı
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Ertuğrul Gazi Ekrem İmamoğlu
Magazin Ece Üner Düm Tek Tek Eser Yenenler
Spor Mesut Özil Sergen Yalçın Burak Yılmaz Nihat Özdemir Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Şans Oyunları Vladimir Putin Devlet Bahçeli Bekir Pakdemirli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: İstanbul'da helikopter destekli 'Yeditepe Huzur' uygulaması - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.09.2021 21:16:37. #1.12#