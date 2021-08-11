İstanbul'da helikopter destekli "Yeditepe huzur" asayiş uygulaması
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İstanbul'da helikopter destekli "Yeditepe huzur" asayiş uygulaması

İstanbul'da helikopter destekli 'Yeditepe huzur' asayiş uygulaması
Anadolu Ajansı / Taha Erham Keleş - Haberler | Güncel

İstanbul'da "Yeditepe Huzur" asayiş uygulaması kapsamında 3 ilçede güvenlik denetimleri gerçekleştiriliyor.

İstanbul'da "Yeditepe Huzur" asayiş uygulaması kapsamında 3 ilçede güvenlik denetimleri gerçekleştiriliyor.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nce gerçekleştirilen, "Yeditepe Huzur" uygulaması saat 19.00'da başladı.

Taksim Meydanı, Fatih Millet Caddesi ve Altıyol Kuşdili Caddesi'nde oluşturulan polis kontrol noktalarında asayiş uygulaması yapılıyor.

Asayiş uygulamasında Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Fatih İlçe Emniyet, Bilgi Teknolojileri Haberleşme Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri yer alıyor.

Narkotik köpeklerinin de kullanıldığı uygulamaya, polis helikopteri de havadan destek veriyor.

Uygulama kapsamında şüpheli araçlar durdurularak aranıyor, şüpheli kişilere yönelik Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolleri yapılıyor.

"Yeditepe Huzur" asayiş uygulaması saat 21.00'de sona erecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Taha Erham Keleş

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