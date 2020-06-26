İstanbul'da helikopter destekli Yeditepe Huzur uygulaması gerçekleştirildi
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İstanbul'da helikopter destekli Yeditepe Huzur uygulaması gerçekleştirildi

İstanbul eski Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'dan görevi devralan yeni Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın koordinesinde il genelinde helikopter destekli Yeditepe Huzur uygulaması gerçekleştirildi.

İstanbul'da helikopter destekli Yeditepe Huzur uygulaması gerçekleştirildi
26.06.2020 22:57 | Son Güncelleme: 26.06.2020 23:01

İstanbul eski Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'dan görevi devralan yeni Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın koordinesinde il genelinde helikopter destekli Yeditepe Huzur uygulaması gerçekleştirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevini Mustafa Çalışkan'dan devralan yeni Emniyet Müdürü Zafer Aktaş koordinesinde il genelinde Yeditepe Huzur uygulaması gerçekleştirildi. 39 ilçede eş zamanlı olarak yapılan bu uygulamaya İstanbul genelinde 5 bin personel katıldı. Trafik, asayiş ve motosikletli polis ekiplerinin yanı sıra yapılan yeni düzenleme ile birlikte gece kartalları da ilk defa asayiş ekipleriyle uygulamaya katıldı. Uygulamaya havadan polis helikopteri ve narkotik köpeği de destek verdi. Uygulamada sürücülerin evraklarını inceleyen ve GBT sorgulaması yapan ekipler, vatandaşlara salgın nedeniyle maske kullanımına da dikkat etmeleri konusunda uyarılarda bulundu. Aynı zamanda umuma açık yerlerin denetimleri, aranan şahıslara yönelik çalışmalar ve pandemi yasakları ile ilgili çalışmalar yapıldı.

(İHA)

Kaynak: İHA

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