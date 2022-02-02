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Son dakika haber... İstanbul'da helikopter destekli uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Bir son dakika haberine göre İstanbul'da helikopter destekli uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sabah saatlerinde sokaklarda uyuşturucu satan zehir tacirlerine eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

İSTANBUL (İHA) - İstanbul'da helikopter destekli uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi

İSTANBUL - İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sabah saatlerinde sokaklarda uyuşturucu satan zehir tacirlerine eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

Polis ekipleri tarafından uzun süreli yapılan teknik ve fiziki takibin ardından harekete geçen narkotik ekipleri, sabah saatlerinde Gaziosmanpaşa merkezli birçok adrese operasyon yaptı. Operasyona polis helikopteri ve özel harekat timleri de destek verdi.

Girilen adreslerde uzun süre arama yapıldı. Yapılan aramalar sonrasında bazı şüpheliler gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürülürken operasyonla ilgili çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Son dakika haber... İstanbul'da helikopter destekli uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi

Son dakika haber... İstanbul'da helikopter destekli uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi

Son dakika haber... İstanbul'da helikopter destekli uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi

İhlas Haber Ajansı / Emre Sertdemir - 3. Sayfa

Uyuşturucu Operasyonu, Uyuşturucu, Narkotik, İstanbul, 3. Sayfa, Haber

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