İSTANBUL'DA HELİKOPTER DESTEKLİ UYUŞTURUCU OPERASYONU; ÇOK SAYIDA KİŞİ GÖZALTINA ALINDI - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İSTANBUL'DA HELİKOPTER DESTEKLİ UYUŞTURUCU OPERASYONU; ÇOK SAYIDA KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik il genelinde birçok ilçede daha önceden belirlenen çok sayıda adrese sabaha karşı operasyon düzenlendi.

İSTANBUL (DHA) - İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik il genelinde birçok ilçede daha önceden belirlenen çok sayıda adrese sabaha karşı operasyon düzenlendi. 30 Şüpheliye yönelik gerçekleştirilen operasyon sonrası çok sayıda kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik il genelinde 30 kişinin bulunduğu daha önceden belirlenen çok sayıda adrese sabaha karşı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında Pendik'te bulunan Yeşilbağlar Mahallesinde 3 katlı bir binanın üçüncü katına giren polis ekipleri içeride arama yaptı. Operasyona polis helikopteri havadan destek verirken, özel harekat polisleri de katıldı. Baskın yapılan adreslerde hassas burunlu polis köpeği de görev aldı. Operasyon sonrası çok sayıda kişinin de gözaltına alındığı öğrenildi. Gözaltına alınanlar sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

İSTANBUL'DA HELİKOPTER DESTEKLİ UYUŞTURUCU OPERASYONU; ÇOK SAYIDA KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

İSTANBUL'DA HELİKOPTER DESTEKLİ UYUŞTURUCU OPERASYONU; ÇOK SAYIDA KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

İSTANBUL'DA HELİKOPTER DESTEKLİ UYUŞTURUCU OPERASYONU; ÇOK SAYIDA KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

İSTANBUL'DA HELİKOPTER DESTEKLİ UYUŞTURUCU OPERASYONU; ÇOK SAYIDA KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Meteoroloji'den 15 ilimize uyarı! Artan sıcaklıklar yeni afetin habercisi

Meteoroloji'den 15 ilimize uyarı! Artan sıcaklıklar yeni afetin habercisi

 Yer; Taksim Meydanı! Genç kızların dansını gören dönüp bir daha baktı

Yer; Taksim Meydanı! Genç kızların dansını gören dönüp bir daha baktı

 SOSYAL MEDYADA YENİ TUZAK BAŞKASININ KOCASIYLA FLÖRT ETTİN, BU LİNKE TIKLA

SOSYAL MEDYADA YENİ TUZAK BAŞKASININ KOCASIYLA FLÖRT ETTİN, BU LİNKE TIKLA

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title