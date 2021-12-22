İSTANBUL'DA HELİKOPTER DESTEKLİ UYUŞTURUCU OPERASYONU; ÇOK SAYIDA KİŞİ GÖZALTINA ALINDI - Haberler
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İSTANBUL'DA HELİKOPTER DESTEKLİ UYUŞTURUCU OPERASYONU; ÇOK SAYIDA KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

İSTANBUL'DA HELİKOPTER DESTEKLİ UYUŞTURUCU OPERASYONU; ÇOK SAYIDA KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Demirören Haber Ajansı / Soner Hasırcıoğlu - Haberler | Güncel

İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik Fatih ilçesi merkezli çok sayıda ilçede önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

FATİH, İSTANBUL (DHA) - İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik Fatih ilçesi merkezli çok sayıda ilçede önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyona polis helikopteri havadan destek verirken,  çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Operasyon kapsamında Fatih'te bulunan 3 katlı bir binanın giriş katına giren polis ekipleri içeride arama yaptı. Operasyona özel harekat polislerinin eşlik ettiği görülürken, polis helikopterinin de havadan destek verdiği görüldü. Baskın yapılan adreslerde bulunan çok sayıda kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Gözaltına alınanlar sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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Demirören Haber Ajansı / Soner Hasırcıoğlu - Son Dakika Haberleri

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