İstanbul'da helikopter destekli uyuşturucu operasyonu
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İstanbul'da helikopter destekli uyuşturucu operasyonu

İstanbul'da helikopter destekli gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda bazı şüpheliler gözaltına alındı.

25.02.2020 07:46 | Son Güncelleme: 25.02.2020 07:46
İstanbul'da helikopter destekli uyuşturucu operasyonu

'da helikopter destekli gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda bazı şüpheliler gözaltına alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Pendik merkezli 8 ilçede "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.

Özel harekat polisinin de destek verdiği operasyon kapsamında, şüphelilere ait 92 adreste arama yapıldı.

Aramalarda bazı kişiler gözaltına alınarak İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Kaynak: AA
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