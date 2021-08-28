İstanbul'da helikopter destekli trafik uygulaması
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İstanbul'da helikopter destekli trafik uygulaması

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri helikopter destekli trafik uygulaması yaptı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri helikopter destekli trafik uygulaması yaptı. Uygulamada tehlikeli şerit değiştirme-makas, emniyet kemeri kullanımı gibi sebeplerle 23 araç sürücüsüne toplam 7 bin 740 lira ceza kesildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri helikopter destekli trafik uygulaması yaptı. Uygulamada tehlikeli şerit değiştirme-makas, emniyet kemeri kullanımı gibi noktalar denetlenirken Karayolları Trafik Kanununun ilgili maddelerini ihlal ettiği tespit edilen 23 araç sürücüsüne toplam 7 bin 740 lira ceza kesildi. Ayrıca makas atarak tehlikeli şerit değiştirdiği ve emniyet kemeri kullanmadığı belirlenen O.Ç. isimli şahıs E80 Otoyolu Kumburgaz Kuzey mevkiinde ekiplerce yakalandı. Şahsın Büyükçekmece Asliye Ceza Mahkemesi İlamat Masasınca "Resmi belgede sahtecilik" suçundan arandığı da tespit edildi. Konu ile ilgili yakalanan şüpheli şahıs hakkında "Aranan Şahıs" olarak adli işlem yapılırken ayrıca 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununun 46/2-C, 46/2-G, 78/1-A ve 47/1-A maddeleri gereğince cezai işlem uygulandı. Ekiplerin denetimi ise havadan görüntülendi.

İstanbul'da helikopter destekli trafik uygulaması
İstanbul'da helikopter destekli trafik uygulaması
İstanbul'da helikopter destekli trafik uygulaması
İstanbul'da helikopter destekli trafik uygulaması

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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