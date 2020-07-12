İstanbul'da helikopter destekli trafik uygulaması yapıldı
İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı bölge trafik ekiplerinin helikopter destekli denetlemesinde, kural ihlali yapan araçlara ceza uygulandı.
12.07.2020 18:07 | Son Güncelleme: 12.07.2020 18:26
İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı bölge trafik ekiplerinin helikopter destekli denetlemesinde, kural ihlali yapan araçlara ceza uygulandı.
Bölge trafik ekipleri, D-100 kara yolu ve TEM otoyolunda helikopter destekli denetim yaptı.
Helikopterden yapılan ikaz neticesinde, 10 sürücüye cep telefonu kullanmak, 7 sürücüye emniyet şeridini ihlal etmek, 6 sürücüye emniyet kemeri takmamak, 4 sürücüye sürekli sol şerit kullanmaktan ceza kesildi.
Kaynak: AA