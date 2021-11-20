İSTANBUL (İHA) - İstanbul'da helikopter destekli trafik denetimi

Kural ihlali yapan 37 sürücüye 7 bin 368 lira paraca cezası kesildi

İSTANBUL - İstanbul'da gerçekleştirilen helikopter destekli trafik denetiminde kural ihlali yaptıkları tespit edilen 37 sürücüye toplam 7 bin 368 lira paraca cezası kesildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 19 Kasım'da trafik kurallarına uymayan sürücülere yönelik trafik denetimi gerçekleştirildi. Helikopter destekli denetimde kural ihlali yaptıkları tespit edilen sürücüler tespit edildi. Denetimde trafik kurallarına uymadıkları tespit edilen sürücüler durdurularak ceza kesildi. Emniyet kemeri takmayan 21 sürücüyle, seyir halindeyken cep telefonu kullandıkları tespit edilen 12 sürücünün de aralarında bulunduğu toplam 37 sürücüye 7 bin 368 lira paraca cezası kesildi.