İSTANBUL'DA HELİKOPTER DESTEKLİ TRAFİK DENETİMİ

İSTANBUL'da helikopter destekli trafik denetimlerinde kurallara uymayan 14 araç sürücüne 2 bin 526 lira ceza kesildi. Denetimler kameraya da yansıdı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, bu sabah 09.00-10.00 saatleri arasında denetim yaptı. Avrupa Yakası'nda yapılan helikopter destekli denetimde 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince toplam 14 araç sürücüsüne 2 bin 526 lira idari para cezası uygulandı.