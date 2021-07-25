İstanbul'da helikopter destekli trafik denetimi havadan görüntülendi
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İstanbul'da helikopter destekli trafik denetimi havadan görüntülendi

İstanbul'da helikopter destekli trafik denetimi havadan görüntülendi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İstanbul'da polis ekiplerince, Kurban Bayramı tatili dönüşü trafik kurallarını ihlal eden sürücülere yönelik helikopter destekli denetim yapıldı.

İstanbul'da polis ekiplerince, Kurban Bayramı tatili dönüşü trafik kurallarını ihlal eden sürücülere yönelik helikopter destekli denetim yapıldı. Trafik denetimleri drone ile havadan görüntülendi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü koordinesinde Kurban Bayramı tatili dönüşü trafikte denetim yapıldı. Polis ekiplerinin helikopterle havadan yaptığı uygulamada, trafik ihlalinde bulunan sürücüler tespit edilerek karadaki polis noktalarına bildirildi. TEM otoyolu Çamlıca gişelerdeki yoğunluğun kontrol edildiği uygulamada, trafik kurallarına uymayan sürücüler durdurularak ceza kesildi. Şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan iki otobüsün şoförlerine emniyet kemerlerini takmadıkları gerekçesiyle cezai işlem uygulandı. Ayrıca kasksız şekilde motosikletle yolculuk yapan bir kişiye de para cezası kesildi. Denetimlerde, Kurban Bayramı tatili sonucu kente dönüşlerde yoğunluğun yüzde 18'lerde olduğu görüldü.

Otobüs şoföründen polise tepki

Emniyet kemeri takmadığı gerekçesiyle kendisine ceza kesen polislere tepki gösteren otobüs şoförü, "Ceza yazacaklar galiba. Helikopter beni görmüş emniyet kemeri takmadığımı. Koskoca yolda 500 bin tane araba geçiyor bir beni gördü. Kemer takmamıştım. Gebze'den beri takmıyordum" dedi.

Emniyet kemeri takmadığı gerekçesiyle cezai işlem uygulanan başka bir otobüs şoförü Sedat Aldırmaz ise, "Suçluyuz. Takmamız gerekiyor zaten. Yolcular takıyor. Ben Gebze'de durmuştum ondan takmadım. Otogara girdik ondan sonra takmadım yalan yok. Hatalıyız" diye konuştu.

Öte yandan, helikopter destekli yapılan trafik denetimleri drone ile havadan görüntülendi. - İSTANBUL

İstanbul'da helikopter destekli trafik denetimi havadan görüntülendi
İstanbul'da helikopter destekli trafik denetimi havadan görüntülendi
İstanbul'da helikopter destekli trafik denetimi havadan görüntülendi
İstanbul'da helikopter destekli trafik denetimi havadan görüntülendi
İstanbul'da helikopter destekli trafik denetimi havadan görüntülendi
İstanbul'da helikopter destekli trafik denetimi havadan görüntülendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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