İstanbul'da helikopter destekli trafik denetimi yapıldı
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İstanbul'da helikopter destekli trafik denetimi yapıldı

İstanbul'da helikopter destekli trafik denetimi yapıldı
Anadolu Ajansı / Metin Tokgöz - Haberler | Güncel

İstanbul'da yapılan helikopter destekli denetimde trafik kurallarını ihlal eden araçlar yerdeki ekiplere bildirildi.

İstanbul'da yapılan helikopter destekli denetimde trafik kurallarını ihlal eden araçlar yerdeki ekiplere bildirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü koordinesinde, Kurban Bayramı tatilinde, trafik düzeni ve güvenliğinin sağlanması amacıyla polis helikopteri eşliğinde havadan trafik denetimi yapıldı.

Tatil dönüşü yoğun trafiğin yaşandığı TEM Otoyolu üzerinde havalanan helikopter, trafikte hatalı sollama yapan, makas atan, emniyet kemeri takmayan, emniyet şeridi ihlali yapan ve trafik kurallarını ihlal eden araçları yerdeki ekiplere bildirdi.

Öte yandan şehirlerarası otobüslerdeki yolcuların GBT sorguları yapıldı.

Kurallara uymayan araçlar, Çamlıca gişelerinde ekiplerce durdurularak, sürücülerine ceza uygulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Metin Tokgöz

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