İstanbul'da helikopter destekli trafik denetimi
14.03.2021 12:17 | Son Güncelleme: 14.03.2021 12:23
İstanbul'da dün helikopter destekli trafik denetimi yapıldı.
İstanbul'da dün helikopter destekli trafik denetimi yapıldı. Trafik kurallarını ihlal edenlere toplam 3 bin 603 TL idari para cezası kesildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlilerince, yapılan çalışmalar kapsamında; dün saat 16.00-18.00 saatleri arasında İstanbul Avrupa yakasında helikopter destekli trafik denetimleri gerçekleştirildi. Denetimde, toplam 3 bin 603 TL idari para cezası kesildi. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı