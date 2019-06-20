İstanbul'da helikopter destekli terör operasyonu
İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sabah saat 04: 00 sıralarında Gürsel Mahallesi Kumlu Sokak'taki bir binaya operasyon yaptı.
İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sabah saat 04: 00 sıralarında Gürsel Mahallesi Kumlu Sokak'taki bir binaya operasyon yaptı. Sokağın giriş ve çıkışı zırhlı araçlarla kapatılırken, operasyonunun yapıldığı binanın önünde çok sayıda sivil ekip, itfaiye ve olay yeri inceleme ekiplerine ait araçlar görüldü. Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyon sırasında polis helikopteri de bölgeyi havadan taradı.
- İstanbul
Kaynak: DHA
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