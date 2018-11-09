İstanbul'da Helikopter Destekli Şafak Operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler Anadolu Yakası'nda önceden belirlenmiş 17 adresteki 15 şahsa yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Şafak vakti yapılan operasyona polis helikopteri havadan destek verdi İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler Ümraniye'de önceden belirlenmiş 17 adrese ve 15 şahsa yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Şafak vakti yapılan operasyona polis helikopteri havadan destek verdi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyona Özel Harekat Şube Müdürlüğü, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nün yanı sıra çok sayıda sivil ekip destek verdi. Sabah saat 06.00 sıralarında Varan Emniyet Müdürlüğü'nden hareket eden ekipler operasyon yapılacak adreslere doğru yola çıktı. Düzenlenen operasyon kapsamında Maltepe Başıbüyük Mahallesi'nde önceden belirlenen adreslere Özel Harekat Şube Müdürlüğüne bağlı özel tim yardımıyla girildi. Girilen adreste şüpheli şahıslar üzerine çalışma yapılırken, operasyon yapılan sokaklarda özel harekat ekipleri tarafından güvenlik önlemi alındığı görüldü. Adreslerde aramalar sürüyor.

(Aydemir Kadıoğlu/İHA)