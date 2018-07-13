İstanbul'da Helikopter Destekli Operasyon

Maltepe'de polis ekiplerince helikopter destekli operasyon başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, Gülsuyu'nda şafak vakti çok sayıda adrese Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin katıldığı operasyon düzenlendi.

Polis helikopterinin destek verdiği ve özel harekat polislerinin de katıldığı operasyon kapsamında bazı şüphelilerin gözaltına alındığı belirtildi.

Söz konusu adreslerde aramaların sürdüğü öğrenildi.