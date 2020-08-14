İstanbul'da helikopter destekli huzur uygulaması
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İstanbul'da helikopter destekli huzur uygulaması

Fatih ve Beyoğlu'nda helikopter destekli huzur uygulaması gerçekleştirildi.

14.08.2020 21:32 | Son Güncelleme: 14.08.2020 22:18

Fatih ve Beyoğlu'nda helikopter destekli huzur uygulaması gerçekleştirildi. Araçların didik didik arandığı denetimlerde otomobilde bulunan bir kişi üzerinde uyuşturucu bulundu.

Fatih ve Beyoğlu'nda İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü tarafından huzur uygulaması gerçekleştirildi. Uygulamaya ilçe emniyet müdürlükleri ile özel harekat, yunus ekipleri ve devriye ekipler katıldı. Taksim Meydanı ve Millet Caddesi üzerinde polis ekipleri asayiş suçlarına yönelik arama çalışması gerçekleştirdi. Ekipler araçları durdurup şoför ve yolcuların kimlik ve evrak kontrolünün ardından üst araması yaptı daha sonra araçları didik didik aradı. Helikopter destekli arama çalışmalarına narkotik köpeği Kuki de katıldı.

ARAMALARDA BİR KİŞİNİN ÇANTASINDA ESRAR BULUNDU

Arama çalışmaları sırasında şüpheli görülen bir araç durduruldu. Araçta bulunan iki kadının üzerinden kimlik çıkmadı daha sonra çantalarını arayan ekipler bir kadının çantasında esrar tespit etti. Polis ekipleri üzerinden uyuşturucu çıkan ve kimlikleri olmayan kadınları Şehremini Polis Merkezi'ne götürdü.

(İHA)

İstanbul'da helikopter destekli huzur uygulaması

Kaynak: İHA

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