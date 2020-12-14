İstanbul'da hayat, kısıtlama sonrası hareketli başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

İstanbul'da hayat, kısıtlama sonrası hareketli başladı

14.12.2020 09:47 | Son Güncelleme: 14.12.2020 09:50
İstanbul'da hayat, kısıtlama sonrası hareketli başladı

İstanbullular, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hafta sonları uygulanan iki günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından güne hareketli başladı.

İstanbullular, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hafta sonları uygulanan iki günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından güne hareketli başladı.

Sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesinin ardından işlerine gitmek için evlerinden çıkan vatandaşlar, cadde ve sokaklarda, şehir içi trafikte yoğunluk oluşturdu.

Kentte 56 saat süren kısıtlama sonrası haftanın ilk iş günü yola koyulan İstanbulluların genellikle kendi araçlarıyla trafiğe çıktığı görüldü.

D100 Karayolu'nda Beylikdüzü'nden Ankara istikametine olan trafik akışı, Topkapı'ya kadar yoğun şekilde devam ediyor.

Haliç Köprüsü'ndeki trafik akışında aşırı yoğunluk yaşanırken, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Ankara istikametine olan trafik akıcı şekilde sürüyor.

İBB Mobil Trafik Haritası verilerine göre, şehir içindeki trafik yoğunluğu saat 09.45 itibarıyla yüzde 60 olarak ölçüldü.

Toplu taşıma araçları ile işe gitmek isteyen vatandaşlar, duraklarda yoğunluk oluşturdu.

Hafif yağan yağmur da trafiğin seyrini olumsuz yönde etkiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Çağlar Demirbaş

İlgili Haberler

Kısıtlama sonrası İstanbul'da yoğunluk
Kısıtlama sonrası İstanbul'da yoğunluk
İstanbul'da 56 saatlik kısıtlama başladı: Meydanlar sessizliğe büründü
İstanbul'da 56 saatlik kısıtlama başladı: Meydanlar sessizliğe büründü
SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI SONA ERDİ, İSTANBUL'DA HAREKETLİLİK BAŞLADI
SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI SONA ERDİ, İSTANBUL'DA HAREKETLİLİK BAŞLADI
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Mustafa Varank Mustafa Şentop Süleyman Soylu Selahattin Demirtaş
Magazin Şevval Sam İrem Derici Hakan Taşıyan İbrahim Tatlıses
Spor Falcao Tisserand Kylian Mbappe Abdullah Avcı İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler İzmir Aralık Beşiktaş Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İstanbul'da hayat, kısıtlama sonrası hareketli başladı - Ankara
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.12.2020 09:51:46. #1.14#
title