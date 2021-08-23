İstanbul'da havadan helikopter, karadan cammer destekli şafak operasyonu: Çok sayıda gözaltı

İstanbul'da havadan helikopter, karadan cammer destekli şafak operasyonu: Çok sayıda gözaltı Şafak vakti gerçekleştirilen operasyonda çok kişi gözaltına alındı İstanbul'da şafak vakti havadan helikopter destekli ve CAMMER (Sinyal Kesici) ile gerçekleştirilen "Siber Suçlar" operasyonunda çok...