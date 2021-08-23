İstanbul'da havadan helikopter, karadan cammer destekli şafak operasyonu: Çok sayıda gözaltı
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İstanbul'da havadan helikopter, karadan cammer destekli şafak operasyonu: Çok sayıda gözaltı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İstanbul'da havadan helikopter, karadan cammer destekli şafak operasyonu: Çok sayıda gözaltı Şafak vakti gerçekleştirilen operasyonda çok kişi gözaltına alındı İstanbul'da şafak vakti havadan helikopter destekli ve CAMMER (Sinyal Kesici) ile gerçekleştirilen "Siber Suçlar" operasyonunda çok...

İstanbul'da havadan helikopter, karadan cammer destekli şafak operasyonu: Çok sayıda gözaltı

Şafak vakti gerçekleştirilen operasyonda çok kişi gözaltına alındı

İSTANBUL - İstanbul'da şafak vakti havadan helikopter destekli ve CAMMER (Sinyal Kesici) ile gerçekleştirilen "Siber Suçlar" operasyonunda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şehrin Anadolu ve Avrupa yakasında bulunan 22 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen operasyonda siber suç işlediği düşünülen kişilerin adreslerine girildi.

İlçede adrese eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonda adreslerine baskın düzenlenen baskın polis helikopteri havadan destek verdi. Kadıköy'deki bir adrese yapılan operasyonda emniyet teşkilatına ait JAMMER (Sinyal Kesici)'de kullanıldı.

Özel Harekat Polislerinin de destek verdiği operasyonda adresinde yakalanan şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheli hastanede gerçekleştirilen sağlık kontrollerinin ardından ifadesi alınarak polis merkezine götürüldü. Operasyon ile ilgili diğer bilgilerini ilerleyen saatlerde paylaşılacağı öğrenildi.

İstanbul'da havadan helikopter, karadan cammer destekli şafak operasyonu: Çok sayıda gözaltı
İstanbul'da havadan helikopter, karadan cammer destekli şafak operasyonu: Çok sayıda gözaltı
İstanbul'da havadan helikopter, karadan cammer destekli şafak operasyonu: Çok sayıda gözaltı
İstanbul'da havadan helikopter, karadan cammer destekli şafak operasyonu: Çok sayıda gözaltı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Cüneyt Sevindik

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İstanbul'da havadan helikopter, karadan cammer destekli şafak operasyonu: Çok sayıda gözaltı - Haberler
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