İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşlara sis engeli - Haberler
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İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşlara sis engeli

AA / Kenan Irtak - Haberler | Güncel
İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşlara sis engeli

İstanbul'da etkili olan sis nedeniyle İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı, iniş ve kalkışlara kapatıldı.

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da etkili olan sis nedeniyle İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı, iniş ve kalkışlara kapatıldı.

Alınan bilgiye göre, kentte dünden bu yana devam eden sis hava yolu ulaşımını da olumsuz etkiliyor.

Sis yüzünden saat 08.00 itibarıyla İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı iniş ve kalkışlara kapatıldı. Havalimanında yapılacak bazı seferler ertelenirken, 16 uçuş da iptal edildi.

Havalimanına iniş yapamayan bazı uçaklar, İstanbul Havalimanı ile yakın havalimanlarına yönlendiriliyor.

İstanbul Havalimanı'nda ise herhangi bir sorun yaşanmıyor.

"Durumun gün içerisinde devam etmesi beklenmektedir"

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul ve Ankara'da etkisini gösteren yoğun sis, Sabiha Gökçen ve Ankara Esenboğa havalimanı operasyonlarımızı etkilemektedir. Durumun gün içerisinde devam etmesi ve uçuşlarımızda iptal veya gecikmeler yaşanması beklenmektedir. Siz değerli misafirlerimizin bilgisine sunarız." ifadelerini kullandı.

Pegasus Hava Yollarının Twitter hesabından "Değerli misafirlerimiz, İstanbul'da meydana gelen yoğun sis sebebiyle Sabiha Gökçen kalkışlı ve varışlı seferlerimiz gerçekleştirilememektedir. Meteorolojiden alınan bilgilere göre öğle saatlerinde hava koşullarının düzelmesi beklenmektedir." bilgisi paylaşıldı.

Öte yandan İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA'nın sosyal medya hesaplarından yapılan bilgilendirmede, "İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi'ni etkisi altına alan sis yüzünden dün akşamdan itibaren toplam 12 uçak İstanbul Havalimanı'na divert (yönlendirme) etmiştir. Divert uçuşlar devam etmekte olup havalimanımızda operasyon kesintisiz sürmektedir." denildi.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

AA / Kenan Irtak - Son Dakika Haberleri
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